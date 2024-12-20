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بالأسماء.. تعرف على حركة المحليات الجديدة في محافظة القليوبية

08:58 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حركة محليات جديدة فى محافظة القليوبية.

تضمنت الحركة تجديد الثقة في اللواء إيهاب سراج حسن سكرتيرا عاما لمحافظة القليوبية، وتعيين اللواء طارق ماهر أبو العطا رئيس مدينة بنها سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة القليوبية والتي جاءت بهدف تحسين الأداء بالإدارة المحلية وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة أيضًا تعيين: أحمد أبوبكر رئيساً لحي شبرا الخيمة ومحمد البسيوني لحي شرق شبرا الخيمة، وفاتن إبراهيم لمركز ومدينة القناطر الخيرية، ومحمد ليلة لمركز ومدينة الخانكة، وهشام السعدي لمدينة الخصوص، ومجدي عبد المتعال لمركز ومدينة بنها، وصفاء أمين لمدينة كفر شكر، ووائل طاهر لمجلس مدينة قليوب، وسلوى أبو العنين لمركز ومدينة شبين القناطر.

الدكتورة منال عوض زيرة التنمية المحلية ركة المحليات الجديدة حافظة القليوبية
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