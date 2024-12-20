حدفه بطوبة.. شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر بسبب خلاف على الميراث بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية كفر سالم التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية، قيام شاب بإنهاء حياة شقيقه الأكبر بإلقاء طوبة عليه أودت بحياته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد ببلاغ الأهالي بقيام شاب بإنهاء حياة شقيقه بسبب خلافات بينهم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد الشباسي رئيس مباحث مركز شرطة بسيون، إلى محل البلاغ، وتبين قيام شاب يدعى " محمد. ع. ذ" بإنهاء حياة شقيقه الأكبر ويدعي"مسعد.ع.ذ"، برشقة بطوبة بعد نشوب مشادة كلامية بسبب خلافات علي الميراث.

وجرى القبض على المتهم واقتياده إلى مركز بسيون، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بسيون العام، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.