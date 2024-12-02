السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه على عاطل، بالإضافة إلى الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه 1000 جنيه، وذلك بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ .

تعود وقائع القضية رقم 10820 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط ، إلى ورود معلومات لمعاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد قيام " هلال . ر . ع " 37 عاما مقيم مركز دير مواس بمحافظة المنيا بالتردد على دائرة قسم ثان أسيوط للاتجار في المواد المخدرة بصورة الجملة والقطاعي .

وتمكن معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط والقوة المرافقة له من ضبط المتهم ناحية عزبة خلف مستقلا دراجة نارية "موتوسيكل "، وبتفتيشه عثر بحوزته على 5 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وكذا مبلغ مالي 570 جنيها و وسلاحا ناريا وذخيرة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات بيع المخدر والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته.