بالصور.. ترخيص 20 سيارة أجرة لنقل الركاب بكفرالشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الانتهاء من إجراء القرعة العلنية اليدوية لاختيار الفائزين بترخيص 20 سيارة أجرة «ميكروباص» 14 راكبًا بمركز كفر الشيخ.

ووفق البيان الصادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، كشف المحافظ عن إجراء القرعة 1602 مواطن ممن تقدموا برغباتهم بالمركز التكنولوجي بكفر الشيخ خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر الماضي، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه قرر علانية القرعة لضمان الشفافية والحيادية تمامًا في الاختيار ولم يجرى استبعاد أحد ممن انطبقت عليه الشروط والتي جرت تحت إشراف اللجنة العليا طبقًا للضوابط والمعايير القانونية واللوائح المنظمة.

وقال إن القرعة أجريت بقيام سحب أسماء الفائزين بواقع 20 أساسيًا و20 احتياطيًا، وجرى توزيع الخطوط على أربع مراكز مختلفة طبقًا للاحتياج، وهي كفرالشيخ- بيلا، كفرالشيخ- سيدي سالم، كفرالشيخ- الحامول، وكفرالشيخ - بلطيم، بواقع 5 خطوط لكل مركز، بحضور الإدارة العامة للشؤون القانونية وإدارات المتابعة الميدانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بديوان المحافظة، والمتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الإعلان عنها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن قرار ترخيص السيارات يدعم الخطوط ذات الكثافة العالية بالركاب بسيارات جديدة للمساهمة في حل أزمة المواصلات، وزيادة أعداد سيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، لسد العجز في خطوط السير، بعد توقف دام لأكثر من 20 عامًا عن منح التراخيص لسيارات الأجرة، في إطار حرص المحافظة على تسهيل الحركة والانتقال وتخفيف الزحام بالمواقف.