اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تستأنف محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بجريمة "الدارك ويب"، لاستكمال عرض الفيديوهات الخاصة بالواقعة وسماع مرافعة دفاع المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، ومحمد علي محمود حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.

وشهدت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، تشديدات أمنية لبدء الجلسة المغلقة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، كما شهدت جلسة المحاكمة اليوم السماح لدفاع المتهمين بالحصول على التحقيقات الخاصة بالواقعة من دولة الكويت والتي كان يقيم بها المتهم الثاني في القضية.

وشهدت الجلسات الماضية، تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثانى بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذي جاء أن المتهم لا يعاني أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.

كما قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد جمال عبد الناصر وكيل النائب العام، مرافعة نارية، أكد فيها أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجني عليه لهم برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول على المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.

كما شهدت الجلسة حضور أسرة الطفل أحمد محمد سعد، طفل شبرا الخيمة، والذى لقى مصرعه على متهمين اثنين، لحضور سادس جلسات محاكمة المتهمين بقتله، وكذلك المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

وشهدت الجلسات السابقة تنحى محامى المتهم الثانى، وتوكيل محام جديد لتولي الدفاع عن المتهم، والذى طلب التأجيل للإطلاع على أوراق القضية، فيما طالب دفاع المتهم الأول بوضعه بمصحة نفسية وعمل تقرير نفسى حول تصرفاته وقت الواقعة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات، أن المتهم الأول «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجنى عليه أحمد محمد سعد محمد، في يوم 15 / 4 / 2024، بتحريض ومساعدة من المتهم الثانى «على الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، واتفق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه، وأعد لذلك الغرض عدته "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شرابًا يحوى تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم الهدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أما المتهم الثانى فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالى تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التى استخدمها فى ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.