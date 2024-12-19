9 مصابين في تصادم أتوبيس وموتوسيكل بالصالحية في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 9 مواطنين جراء تصادم أتوبيس 35 وردية مع دراجة بخارية (موتوسيكل) على كوبري أبو كيش أمام مسجد السفير بمدينة الصالحية في محافظة الشرقية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتصادم بين أتوبيس ودراجة بخارية بنطاق مدينة الصالحية، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

انتقلت قوات أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات الأولية أن الدراجة البخارية كان يستقلها شخصان، بينما أصيب 7 آخرون من مستقلي الأتوبيس.

وقد دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات الأقرب لتلقي العلاج.

تم تحرير المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما تم إخطار جهات التحقيق للبدء في التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.