قطع مياه الشرب عن بعض قرى نبروه في الدقهلية 5 ساعات.. الأماكن والمواعيد

الدقهلية-رامي محمود:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، قطع مياه الشرب يوم السبت المقبل من الساعة ٩صباحا حتى الساعة ٢ ظهرا عن عدد من قري مركز ومدينة نبروه .

وقال بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إن القرى التي يشملها الإنقطاع هي: قرية نشا، قرية الطيبة، قرية الدروتين، قرية طنبوها، وقرية كفر بهوت والعزب التابعة لهذه القري.



ولفت بيان الشركة، إلى ان الانقطاع يأتي فى إطار قيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصة بمدخل قرية كفر بهوت.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، نطاق الوحدات المحلية التي سيتم قطع المياه بها بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك المدة.