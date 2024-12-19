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أول تعليق لتعليم القليوبية على حريق مدرسة الجبل الأصفر

11:28 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

حريق مدرسة الجبل الأصفر

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدرسة الجبل الأصفر الإعدادية التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، حريقا فى وقت سابق اليوم الخميس.

من جانبه أكد مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن الحريق الذي شهدته المدرسة سببه ماس في أحد الكابلات الكهربائية بغرفة جانبية بالمدرسة، مشيرا إلى أنه محدود وجرت السيطرة عليه ونقل التلاميذ لمبنى آخر مع استمرار اليوم الدراسي بشكل طبيعي.

أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الحادث مر بسلام دون خسائر في الأرواح أو إصابات، وطمأنت الطلاب وأسرهم وتنفيذ حالات الإخلاء والسلامة في المواقف الطارئة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، مدير إدارة الخانكة التعليمية بسرعة متابعة الموقف وتشكيل لجنة لفحص الواقعة والاطمئنان على الطلاب وسلامة المنشآت التعليمية وسرعة إزالة آثار الواقعة.

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حريق مدرسة الجبل الأصفر تعليم القليوبية القليوبية
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