هدد سيدة بصور خاصة من أجل الحمام.. معاقبة نجل رجل أعمال بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية نجل رجل أعمال بالحبس سنة مع الشغل، ومحو مقاطع ومحادثات موضوع الدعوى، وذلك لاتهامه بإفشاء أمور خادشة للحياء لمديرة شركة بتروكيماويات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، وأحمد الفيومي، سكرتير المحكمة.

ترجع وقائع القضية رقم 16691 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط قسم الاتصالات والمعلومات يفيد بورود بلاغ من سيدة تتهم شاب بتهديدها بعبارات خادشة للحياء.

كشفت التحقيقات وجود علاقة صداقة بين المتهم "أ.ع.م.ف" نجل رجل أعمال صاحب سلسلة ماركت شهيرة والمجني عليها "ر.ع.م" مديرة بشركة بتروكيماويات، وتعدى المتهم عليها بالسب عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ووفقًا لأوراق القضية، هدد المتهم المجني عليها بنشر صور خاصة بها والتشهير بها، وطلب منها إيقاف قرار إزالة برج الحمام أقامه أعلى العقار محل سكنهما.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في أول درجة، وعقب استئناف النيابة وعرض القضية على محكمة جنايات مستأنف أصدرت حكمها المتقدم.