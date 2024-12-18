16 عامًا من الانتظار.. 25 مليون جنيه تُنهي أزمة إسكان الطود بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن تسليم عدد من وحدات الإسكان بمدينة الطود لحاجزي هذه الوحدات خلال منتصف العام القادم، مشيراً إلي بدء تنفيذ أعمال استكمال هذه الوحدات بعد تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة بالمحافظة، وتكليف شركة مقاولات لتشطيب هذه الوحدات وإنهاء العمل بها خلال شهر مايو المقبل، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها من الذين استوفوا الشروط واثبتوا جدية في سداد الأقساط الخاصة بهذه الوحدات.

وكشف المحافظ خلال جولته بمدينة الطود للإعلان عن بدء العمل بـ 30 عمارة سكنية، عن الجهود المبذولة لإنهاء ازمة إسكان الطود والاستجابة لمطالب المتضررين من حجز الوحدات وعدم تمكنهم من استلامها منذ عام 2008، لافتاً إلى أنه سيتم بدء العمل في 13 عمارة ويتم استكمال العمل تباعاً في بقية العمارات لتشطيب وتجهيز الوحدات السكنية لتسليمها لحاجزيها في أقرب وقت.

وشدد المحافظ خلال تفقده لمساكن الطود، علي ضرورة استكمال كافة أعمال المرافق بمنطقة الوحدات السكنية وتشجير المنطقة ورصف مدخلها وتطويرها لتكون منطقة مميزة موجهاً بدراسة تقسيم الأراضي المحيطة بمنطقة الإسكان تمهيداً لطرحها للمواطنين واستغلالها في اقامة مناطق سكنية وتحقيق نهضة تنموية بالمنطقة.

كان محافظ الأقصر قد زار منطقة إسكان الطود لأول مرة عقب توليه منصبه في شهر يوليو الماضي حيث استمع لمطالب المتضررين من عدم استلام 600 وحدة سكنية في عدد 30 عمارة بعد ان تقدموا للحصول على الوحدات وتم التعاقد معهم في عام 2008.

وبحث المحافظ مع مسئولي الإسكان أسباب عدم تسليم الوحدات السكنية نتيجة لعدم توافر الاعتمادات المالية وأعلن عن تدبير مبلغ 25 مليون جنيه من الموازنة الخاصة بمحافظة الأقصر والتنسيق مع شركة وادي النيل لاستكمال الأعمال المتبقية في الوحدات السكنية وتجهيزها لتسليمها للمواطنين، وهو ما تم بالفعل، حيث تم اليوم استكمال الأعمال المتبقية في الوحدات السكنية بعد متابعة مستمرة من محافظ الأقصر لحل المشكلة والعمل علي تسليم الوحدات السكنية وإزالة أية معوقات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رافق المحافظ في جولته، علي صادق رئيس مدينة الطود، والمهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني ، وقيادات شركة وادي النيل للمقاولات.







