استغل ضعفها.. فران القليوبية اعتدى على فتاة معاقة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لفران، لاتهامه بالاعتداء على فتاة بغير رضاها مستغلا حالتها المرضية وكونها وحيدة في مسكنها بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه.

عقدت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الواحد بحيري ، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي علاء الدين قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29880 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، والمقيدة برقم 3160 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم فران مقيم بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه فى يوم 29/ 10/ 2023، وبتاريخ سابق، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اعتدى على أنثى هي المجني عليها "ن.إ.أ" بغير رضاها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم استغل الحالة المرضية للمجني عليها، وما أن ظفر بها وحيدة بمسكنها، حتى اعتدى عليها، حال كونها من ذوى الإعاقة العقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش) بقصد التعاطي.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم عرض المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأمنها وأخلاقها للخطر مرتكبًا جريمته محل التهمة الأولى، حال كون المجني عليها من ذوى الإعاقة العقلية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.