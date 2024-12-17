الكشف على 1344 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية المحسمة الجديدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

اختتمت اليوم الثلاثاء القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة في قرية المحسمة الجديدة التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، والتي هدفت إلى الكشف على المواطنين وتقديم العلاج لهم بالمجان. جاءت القافلة بناءً على تكليفات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بالاهتمام بصحة المواطنين في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وتفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة، سير العمل بالقافلة الطبية خلال يومها الأول، حيث التقت مع الطاقم الطبي واطمأنت على انتظام الخدمة وجودتها في العيادات التخصصية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن القافلة الطبية استقبلت 1344 مواطنًا على مدار يومي 16 و17 ديسمبر الجاري. ففي اليوم الأول استقبلت القافلة 558 مواطنًا، بينما بلغ عدد المترددين في اليوم الثاني 786 مواطنًا. وتم تقديم الخدمات الطبية عبر 6 عيادات تخصصية: الجراحة، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة التي تتوفر بها قائمة متنوعة من الأدوية لجميع التخصصات. كما تم تحويل عدد من الحالات إلى مستشفيات وزارة الصحة لاستكمال الفحوصات أو إجراء تدخلات طبية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات، منسق القوافل، أن التردد على القافلة كان كبيرًا في مختلف التخصصات الطبية، حيث استقبلت عيادة الباطنة 340 مواطنًا، وعيادة الجراحة 175 مواطنًا، وعيادة النساء 52 سيدة، بينما استقبلت عيادة تنظيم الأسرة 29 سيدة. كما تم استيعاب 446 حالة في عيادة الأطفال، و50 حالة في عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، إضافة إلى 97 حالة في عيادة الأسنان و5 حالات بوحدة الأشعة. وامتدت خدمات القافلة لتشمل ندوات للتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين.