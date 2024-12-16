تخصيص أراضٍ لإنشاء مشروعات خدمية في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

قرر المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم، تخصيص عدة قطع أراضٍ "أملاك دولة" لإقامة مشروعات خدمية حيوية في مجالات التعليم، الأوقاف، والصرف الصحي بمراكز ببا، الفشن، والواسطى.

مشروعات تعليمية ودينية جديدة

وافق المجلس على تخصيص 2450 مترًا مربعًا بحوض المنشر القبلي بمدينة ببا لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة ابتدائية، بالإضافة إلى تخصيص 2500 متر مربع بقرية السلطاني التابعة لمجلس قروي قمبش بمركز ببا لإنشاء معهد ديني أزهري.

مشروعات الأوقاف والصرف الصحي

كما وافق المجلس على تخصيص 231 مترًا مربعًا بقرية عبد اللطيف يوسف بمركز الفشن لبناء مسجد لصالح مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل قرار المجلس بشأن تخصيص 225 مترًا مربعًا بقرية الحجر التابعة لمركز الواسطى لإنشاء خزان علوي لمياه الشرب.

تعديلات طلبات المواطنين

ووافق المجلس على طلب أحد المواطنين بترحيل شارع في امتداد بني سويف الجديدة، كما تم الموافقة على تغيير استخدام قطعة أرض مساحتها 512 مترًا مربعًا من استخدام اجتماعي إلى سكني مختلط.

تعديلات في مخططات ببا وبني سويف

كما تم إلغاء مقترح إنشاء مدرسة إعدادية في قرية البكرية التابعة لمجلس قروي قمبش، فضلاً عن إعادة دراسة طلب أحد المواطنين في بني سويف لإلغاء شارع يمر بقطعة أرض مساحتها 10 قراريط بقرية الدوالطة.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود المحافظة لتحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المراكز.