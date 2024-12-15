3 مصابين في انقلاب "توك توك" ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 3 شباب بإصابات مختلفة إثر حادث انقلاب مركبة توك توك على الطريق الزراعي "القاهرة- أسيوط" في نطاق محافظة بني سويف مساء اليوم الأحد.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث أمام قرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، فتم توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وعند وصول سيارات الإسعاف، تبين إصابة "محمد.ع.ع" (15 عامًا) باشتباه كسر في القدم اليسرى، و"مصعب.م.ش" (17 عامًا) بجرح قطعي في اليد اليسرى، و"محمد.ع.ف" (17 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالواقعة.