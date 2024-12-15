السجن 7 سنوات لطالب ابتز محاميًا عبر "فيسبوك"

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأحد، طالبًا بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بتهديد وابتزاز محامٍ عبر اختراق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنشاء حساب مزور باسمه للحصول على مبالغ مالية.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 660 لسنة 2024 جنايات مركز أبنوب إلى بلاغ تقدم به "عثمان. م. م"، محامٍ حر من مركز البداري، يتهم فيه "بهاء. م. س" 25 عامًا، طالب بكلية التربية بجامعة أسيوط، باختراق حسابه على فيسبوك وإنشاء حساب مزور باسمه، وتهديده وابتزازه للحصول على مبالغ مالية.

وفي تحقيقات النيابة، أوضح المجني عليه، أن المتهم أرسل له رسائل عبر واتساب يطلب فيها مقابلته بعد اختراق هاتفه وحسابه على فيسبوك.

والتقى المجني عليه بالمتهم في أحد النوادي بمدينة أسيوط، حيث أبلغه المتهم بأنه حصل على تسجيلات ومراسلات شخصية بينه وبين عملائه، وطلب منه مبلغًا ماليًا ليتوقف عن ابتزازه، دفع المجني عليه 200 جنيه، ثم طلب المتهم لاحقًا 1000 جنيه وهدده بالتشهير به، فدفع له 300 جنيه عبر محفظته الإلكترونية.

بعد فترة، طلب المتهم 7000 جنيه، وعندما رفض المجني عليه الدفع، حرر محضرًا ضده بمباحث الإنترنت، وأرسل المتهم رسالة تهديد بنشر الرسائل التي حصل عليها من هاتف المجني عليه على مواقع التواصل الاجتماعي، لاحقًا، فوجئ المجني عليه بإنشاء المتهم حسابًا على فيسبوك باسمه وصورته وصور أولاده، مما دفعه لتحرير محضر بالواقعة في مركز شرطة أبنوب.