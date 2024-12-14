تسليم 172 نموذج تصالح نهائي على مخالفات البناء لمواطني جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

سلم علي حمادة، رئيس الطور بجنوب سيناء، اليوم السبت، المواطنين 172 نموذج تصالح على مخالفات البناء.

وقال رئيس المدينة، إن هذه العقود تعد "نموذج 8 " النهائي للتصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون 187، وجرى إصدارهم عقب إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وقدم رئيس المدينة، الشكر لجميع العاملين بمنظومة التصالح بمجلس المدينة لحرصهم على سرعة إنهاء الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف الهام.

وأكد أن الجهات المعنية بالمدينة تتعامل مع ملفات التقنين بمنتهى الشفافية والنزاهة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح للإجابة على أي إستفسارات، أو تلقي اي شكاوى تخص التقنين.