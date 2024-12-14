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"تاني مرة تولع".. حريق هائل يلتهم شقة في المنوفية (صور)

04:04 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حريق هائل يلتهم شقة في المنوفية
  • عرض 3 صورة
    حريق هائل يلتهم شقة في المنوفية
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المنوفية- أحمد الباهي:

اندلع حريق هائل في شقة سكنية في قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران.

وأكد مصدر بالقرية لموقع مصراوي أن عدد من سيارات الإطفاء انطلقت ظهر اليوم لموقع البلاغ، وتبين أن الحريق نشب في شقة بمنزل المواطن "حمدي أبو شكر" بقرية زنارة، دون معرفة سبب الحادث، مُشيرًا إلى الشقة تعرضت مُسبقًا لحريق مماثل التهم أيضًا كافة محتوياتها.

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