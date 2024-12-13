إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي مع دراجتين بخاريتين، بمدينة بني سويف، اليوم الجمعة.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم سيارة ملاكي مع دراجتين بخاريتين، بمنزل كوبري شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث و تبين إصابة "عماد.ج. إ"، 20 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، مع جروح وسحجات، و "أحمد.ش.م"، 18 عامًا، بكسر بالساق الأيسر، و "محمود.م.أ"، 47 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.