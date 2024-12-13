بقوة 3.7 ريختر.. بيان رسمي يكشف تفاصيل زلزال الوادي الجديد



الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عدم وجود أي أضرار أو تلفيات ناتجة عن الهزة الأرضية التي شهدها مركز بلاط، فجر اليوم.

وسجلت محافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، هزة أرضية، بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأضاف المحافظ في بيان أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 2:56 صباحًا على عمق كيلومتر واحد فقط تحت سطح الأرض، ولم تستغرق سوى ثوانٍ معدودة لم تتسبب في أية أضرار بنطاق مركز بلاط والمناطق المجاورة.

وأوضح المحافظ أنه جرى التواصل مع رئيس المركز والمواطنين ورؤساء القرى للاطمئنان والتأكد من استقرار الأوضاع.