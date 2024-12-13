لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بقوة 3.7 ريختر.. بيان رسمي يكشف تفاصيل زلزال الوادي الجديد

03:06 م الجمعة 13 ديسمبر 2024

مقياس ريختر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عدم وجود أي أضرار أو تلفيات ناتجة عن الهزة الأرضية التي شهدها مركز بلاط، فجر اليوم.

وسجلت محافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، هزة أرضية، بلغت قوتها 3.7 درجة على مقياس ريختر، وفقاً لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأضاف المحافظ في بيان أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 2:56 صباحًا على عمق كيلومتر واحد فقط تحت سطح الأرض، ولم تستغرق سوى ثوانٍ معدودة لم تتسبب في أية أضرار بنطاق مركز بلاط والمناطق المجاورة.

وأوضح المحافظ أنه جرى التواصل مع رئيس المركز والمواطنين ورؤساء القرى للاطمئنان والتأكد من استقرار الأوضاع.

محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد هزة أرضية مقياس ريختر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان