بالصور- محافظ بني سويف يتفقد سوق اليوم الواحد ويتبادل الحوار مع المواطنين بشأن الأسعار

بني سويف- حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سوق "اليوم الواحد"، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، وتحت إشراف مديرية التموين، لتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل الأسر



وتجول المحافظ داخل السوق المُقام بمنطقة محى الدين بمدينة بني سويف، والذي يضم كافة السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر، والأرز، والمكرونة، والجبن، والألبان، واللحوم البلدية والدواجن، ومصنعات اللحوم، والأسماك، علاوة على كافة أنواع الخضروات والفاكهة، بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية



وحرص المحافظ على تبادل الحوار مع عدد من المواطنين المترددين على السوق، مطمئنا منهم عن الأسعار، ونوعية وجودة السلع المتوافرة، مشيراً إلى إقامة السوق بكافة مراكز المحافظة على مدار الأسبوع، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، مؤكداً على أهمية المبادرة التي تتميز بتقليل الوسطاء، وتقصير سلسلة التوريد، بما يضمن تقديم أسعار تنافسية للمواطنين، مع ضمان جودتها وسهولة الوصول إليها.