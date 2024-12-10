محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ويوجه بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين

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المنيا- جمال محمد:

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مع رؤساء الوحدات المحلية سير العمل داخل المراكز التكنولوجية بشكل دوري لتسريع وتيرة العمل وتحسين الأداء ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية رفع كفاءة العمل الإداري بالمراكز، وتيسير الإجراءات للاستفادة من التيسيرات التى تقدمها الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، بما يسهم في تحقيق الصالح العام وتوفيق أوضاع المواطنين، وسرعة إنهاء إجراءات المواطنين.

وفي السياق تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي المرور الميدانى على المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة انتظام العمل في تلقي واستيفاء طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومتابعة تطبيق منظومتي الاشتراطات البنائية الجديدة والتراخيص، لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا المركز التكنولوجي للوقوف على جودة وسرعة إنهاء طلبات التصالح والخدمات المقدمة، والاستماع إلى آراء المواطنين حول مستوى الخدمة، بهدف تحسين الأداء وتذليل أي عقبات تواجههم.

وفي مركز ومدينة ديرمواس، تابعت الوحدة المحلية سير العمل بالمركز التكنولوجي والإدارات المختصة بملف التصالح، وتكثيف الجهود لتذليل العقبات أمام المواطنين، وتحسين التعامل معهم لضمان تقديم خدمات تلبي احتياجاتهم بكفاءة وجودة.