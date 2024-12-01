تشييع جثمان الطفلة سجدة ضيحة ميكروباص طوخ -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيع أهالي قرية ميت كنانة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، جثمان الطفلة سجدة التي لقيت مصرعها غرقا فى رشاح إثر حادث انقلاب ميكروباص بطريق نامول عند الثلاجة دائرة مركز شرطة طوخ، وظلت في المياه لمدة 3 أيام حتى انتشلتها قوات الإنقاذ النهري صباح اليوم.

خرج الجثمان من مسجد القرية وسط جموع ودعوات أهالي القرية لها بالرحمة والمغفرة وتم تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

واتشحت القرية بأكملها بالسواد حزنا على تلك الصغيرة، داعين الله لها بالرحمة ولأسرتها بالصبر.

كانت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، انتشلت بمساعدة الأهالي، جثمان الطفلة سجدة الغارقة في الرشاح بطريق نامول، وجرى نقل الجثمان للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

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