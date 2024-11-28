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البحث عن طفلة مفقودة.. 9 مصابين في انقلاب ميكروباص بترعة في القليوبية (صور)

08:44 م الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    انقلاب ميكروباص بترعة في القليوبية
  • عرض 7 صورة
    انقلاب ميكروباص بترعة في القليوبية
  • عرض 7 صورة
    انقلاب ميكروباص بترعة في القليوبية
  • عرض 7 صورة
    انقلاب ميكروباص بترعة في القليوبية
  • عرض 7 صورة
    انقلاب ميكروباص بترعة في القليوبية
  • عرض 7 صورة
    انقلاب ميكروباص بترعة في القليوبية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 9 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الرشاح، بطريق مزلقان ذكي نامول عند الثلاجة، دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية. وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها لتلقي العلاج.

وما زالت الأجهزة الأمنية تبحث عن طفلة مفقودة كانت برفقة المصابين في الحادث. وقد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، ليتم تحريك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، كما تم إخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ للمشاركة في عملية الإنقاذ.

ويواصل فريق التحقيق في الحادث إجراءاته، وتم تحرير محضر بالواقعة لتحديد أسباب الحادث، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن الطفلة المفقودة.

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