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إحدى ضحايا حادث انقلاب ميكروباص.. البحث مستمر عن طفلة غرقت في ترعة بطوخ -صور

05:46 م الجمعة 29 نوفمبر 2024
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    البحث مستمر عن طفلة غرقت في ترعة بطوخ
  • عرض 3 صورة
    البحث مستمر عن طفلة غرقت في ترعة بطوخ
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تواصل أجهزة الإنقاذ النهري بالقليوبية، عمليات البحث عن طفلة مفقودة ضمن ضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق مزلقان زكي نامول، وانقلاب إحداها في الترعة، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى قها.

وكشف معاينة الحادث، أن هناك طفلة مفقودة، حيث تجري عمليات البحث منذ 20 ساعة وحتى الآن بواسطة قوات الإنقاذ النهري عقب انتشال السيارة التي انقلبت بالترعة والبحث عن الطفلة المفقودة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة سوزوكي طوخ عقب تصادمها مع أخرى.

وجرى تحريك 4 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفى قها، وإخطار وحدة الحماية المدنية بطوخ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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