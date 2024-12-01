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الجيزاوي يترأس اجتماع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية -صور

02:55 م الأحد 01 ديسمبر 2024
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن مستشفيات بنها الجامعية شهدت تطورًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة في كافة أقسامها سواء على مستوى الإنشاءات، أو دعمها بالأجهزة الطبية الحديثة بهدف تقديم خدمة طبية لائقة لأهالي محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور ناصر الجيزاوي بوحدة المناظير بقسم الباطنة بالمستشفى الجامعي وتفقد بعض الأجهزة الطبية، يرافقه الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمر الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعدد من الأساتذة.

وأشاد الجيزاوي بالأجهزة الطبية المقدمة لوحدة المناظير ودورها في علاج المترددين على المستشفى الجامعي وخاصة فيما يخص العنايات المركزة.

في سياق متصل، ترأس رئيس الجامعة، مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بحضور أعضاء المجلس، وناقش عدد من الموضوعات التي تخص المستشفيات الجامعية وخطة العمل بها وبالأخص عمليات التطوير والتجديد التي تتم بكافة أقسامها.

كما التقى "الجيزاوي" على هامش جولته بعدد من طلاب كلية الطب، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وحرص على مشاركتهم عدد من الأنشطة الطلابية.

الدكتور ناصر الجيزاوي المستشفيات الجامعية مجلس إدارة المستشفيات الجامعية
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