جنوب سيناء تطلق فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الخامسة -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

أوقد علي حمادة رئيس مدينة الطور، ومحمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الخامسة، اليوم الأحد، بإستاد طور سيناء الرياضي، والذي تشارك فيه المحافظة: "أسوان, الوادى الجديد، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر - مرسى مطروح"، والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وأكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنمية المحافظات الحدودية والعمل على استغلال طاقة شبابها، مشيراً إلى أن أبناء جنوب سيناء متميزين في كافة الألعاب الرياضية.

وأوضح أن التصفيات التمهيدية للاولمبياد مستمرة على مدار شهرين، ومن المقرر ان تجري التصفيات النهائية في شهر فبراير المقبل بمحافظة شمال سيناء.

وأشار إلى أنه سيجري تنفيذ فعاليات المرحلة التمهيدية داخل المحافظة في 13 لعبة جماعية وفردية، بالإدارات الفرعية، بالتنسيق مع مناطق ألعاب الاتحادات، وسيجري تصعيد الفائزين الأوائل بكل لعبة على مستوى المحافظة للمشاركة في اللقاء الختامي بمحافظة شمال سيناء.

وانطلقت احتفالية فعاليات النسخة الخامسة لأولمبياد المحافظات الحدودية، بإيقاد شعلة الانطلاق، وعروض لفريق الكاراتيه، والجمباز، وكرة السلة بالصالة المغطاة بإستاد طور سيناء الرياضي، كما تضمن الاحتفال مباراة كرة قدم خماسي، وفقرات فنية واستعراضية في حب مصر.