محافظ القليوبية يتفقد موقع إنشاء مطلع جديد على الطريق الزراعي ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تفقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم الأحد، يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مجلس ومدينة بنها، شارع 8 بمنطقة الفلل بجوار طريق أبو حشيش، وذلك لبحث إنشاء مطلع الطريق الزراعى "القاهرة - إسكندرية".

ووجه المحافظ، بعقد اجتماع عاجل بحضور هيئة الطرق والكباري ومديرية الري وإدارة المرور لمناقشة المقترح وتحديد آليات التنفيذ، وذلك لخدمة أهالى مدينة بنها لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية.

وأكد عطية، أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة وإنشاء طرق بديلة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحسين الصورة البصرية أمام المسافرين.

وشدد المحافظ على ضرورة التأكد من توصيل كافة المرافق الحيوية بالشوارع والطرق التي ستشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة وذلك بالتنسيق مع مركز الشبكات وذلك حفاظاً على المال العام.