بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد ورشة تصنيع الأقفاص في ساحل سليم

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أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، ورشة تصنيع أقفاص من جريد النخيل بمركز ساحل سليم، في إطار دعم المحافظة للصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة التي توفر فرص عمل للشباب وتعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية.

رافق المحافظ خلال الجولة عبداللطيف فضالة، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ونفيسة عبدالسلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلي عن مراحل تصنيع الجريد، التي تبدأ بتركه لمدة 10 أيام في الصيف و20 يوماً في الشتاء لتليينه، ثم تقطيعه لأطوال مختلفة، وتقشيره وتنظيفه، وتقسيمه إلى رقائق، وثقبه وإعداده للتركيب، ويتطلب تصنيع الكرسي الواحد حوالي 25 جريدة بأطوال مختلفة، بالإضافة إلى التكيات والقوائم.

أكد المحافظ، دعمه الكامل لهذه المشروعات الصغيرة، وتذليل العقبات أمامها، وتوفير التدريب اللازم للعاملين بها، بهدف الحفاظ على الحرف التراثية وتنميتها، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما شدد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتشجيع وتطوير هذه المشروعات ذات المردود الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتقليل الفاقد البيئي.

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة في الورشة لاستغلال جريد النخيل في إنتاج منتجات يدوية متميزة، مثل الأقفاص المستخدمة في الأنشطة الزراعية والتجارية، مما يعزز الصناعات المحلية ويدعم الاقتصاد الأخضر.