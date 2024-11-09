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جثة في أوضة النوم.. موظف يقتل زوجته بشومة في سوهاج

10:11 ص السبت 09 نوفمبر 2024

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى موظف حياة زوجته، بعدما تعدى عليها بعصا شوم أثناء تواجدهما في حجرة النوم، بالعسيرات جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بمصرع سيدة بمنزلها دائرة مركز شرطة العسيرات.

تبين من المعاينة، وجود جثة "روقية. ص" 34 عامًا ربة منزل مسجاة في غرفة النوم بمنزل أسرتها، ترتدي كامل ملابسها، وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح رضي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوجها "علاء. م" 49 عامًا موظف، وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما توصلت إليه التحريات، وأضاف بأنه تعدى عليها بالضرب بعصا شوم وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج قتل زوجته جريمة قتل
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