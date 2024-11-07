شاهد أطول ممشى سياحي في البحر ضمن مشروع حماية قلعة قايتباي -فيديو وصور

الإسكندرية- محمد البدري:

تصوير: مصراوي

تستعد محافظة الإسكندرية لافتتاح مشروع حماية قلعة قايتباي، الذي يتضمن أطول ممشى سياحي في البحر وحاجز خرساني، ليكون أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية القلعة من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية بنسبة حماية 100%.



ويعد مشروع حماية قلعة قايتباي من أهم المشروعات المقامة لحماية موقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، والذي بدأ في أغسطس 2018، وشمل تنفيذ بناء حاجز الأمواج داخل البحر بعيدًا عن مواقع الآثار الغارقة، وإقامة كوبري ممشى داخل البحر، وإنشاء حاجز أمواج في الناحية الغربية والشمالية من القلعة لمنع وصول أمواج النوات وحماية الصخرة الأم.

ووفقا للهيئة المصرية لحماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والري، عن الانتهاء من مشروع حماية قلعة قايتباي بنسبة 100%، بتكلفة تجاوزت 267 مليون جنيه.

وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أن المشروع جاهز للتسليم والتشغيل، مع تحرير محضر بإنهاء الأعمال وتسليمه لمحافظة الإسكندرية كجهة ولاية.

وأوضح المصدر أن الهيئة حررت محضر عمل مع المحافظة قبل بدء المشروع، ومع حي الجمرك لإلزام المقاول برد الشيء لأصله، حتى يتسنى للهيئة إنهاء الأمور التعاقدية وتسليم الموقع رسميًا لإعادة تشغيله واستغلاله من قبل المحافظة.

وقال العميد هشام سمير، مساعد وزير السياحة والآثار للمشروعات، إن المشروع يستهدف حماية قلعة قايتباي والصخرة الأم من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية بنسبة حماية 100%. ويتكون المشروع من أربعة أجزاء: بناء حاجز أمواج بطول 520 مترًا، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار، ولسان حجري بطول 30 مترًا، ورصيف بحري بطول 100 متر.

وأضاف سمير أن المشروع انتهى فنيًا، وتم تركيب وحدات الإنارة على الأعمدة الموجودة في المشاية الخرسانية، والبالغ عددها 24 عمودًا، مع الالتزام بالتصميم المقترح والمتفق عليه من الفايبر المقاوم للرطوبة والمياه البحرية.

كما انتهت الهيئة المصرية لحماية الشواطئ من خمسة مشروعات حماية بحرية للحفاظ على الشواطئ من الاندثار، منها مشروع حماية قلعة قايتباي، وحماية كورنيش المنشية، واستكمال سلسلة الحواجز الغاطسة في منطقة المحروسة شرق الإسكندرية والمنتزه، وأمام الكلية البحرية.

ويتم حاليًا العمل في تدعيم الحواجز الغاطسة في المنطقة الواصلة من بئر مسعود وحتى المحروسة، ومشروع حماية غرب المحروسة بطول 2 كيلومتر.