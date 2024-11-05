ضربته بسكين أمام المارة.. مقتل أربعيني على يد شقيقته في الإسماعيلية

الإسماعيلية - مصراوي:

لقي أربعيني مقتله على يد شقيقته في محافظة الإسماعيلية، نتيجة خلافات عائلية نشبت بينهما.

تلقى قسم شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بمقتل شخص طعنًا على يد شقيقته في حي ثالث بالإسماعيلية. حيث وقعت مشاجرة أمام مدرسة المعدات الثقيلة، انتهت بطعن المتهمة شقيقها بسلاح أبيض أمام المارة.

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، وتبين أن المتوفي، الذي يبلغ من العمر حوالي أربعين عامًا، تعرض لعدة طعنات نافذة في جسده، مما أدى إلى وفاته في مكان الحادث متأثرًا بجراحه.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى لحين استكمال الإجراءات القانونية واستخراج تصريح الدفن. وأمر مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل فريق من البحث الجنائي للكشف عن ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.