ننشر أسماء مصابي حادث الطريق الدولي بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على أسماء المصابين في حادث التصادم الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء؛ بين سيارتين ميكروباص على الطريق الدولي الجديد باتجاه مطار برج العرب.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 12 آخرين بإصابات متنوعة، جرى نقلهم بواسطة 10 سيارات إسعاف إلى مستشفيات العامرية العام وكرموز العمال، وفيما يلي بيانات الحالات وتفاصيل الإصابات:

"وائل محمد فهيم، 39 سنة، اشتباه كسر مضاعف باليد اليمنى وكدمات بعموم الجسم؛ محمد جمال رفاعي، 33 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات بعموم الجسم" جرى نقلهما لمستشفى كرموز العمال

وأصيب كل من :شادي زكريا مصباح، 35 سنة، جرح بفروة الرأس؛ محمد عصام الدين محمد، 33 سنة، اشتباه كسر بالحوض؛ مصطفى محمد عبد العظيم، 38 سنة، اشتباه كسر بالحوض؛ أحمد معتمد محمد، 33 سنة، اشتباه كسر بالحوض وكدمات بالوجه؛ فتحي راضي حامد، 35 سنة، اشتباه كسر بالركبة اليمنى وسحجات بعموم الجسم".



كما أصيب كل من "أحمد فتحي فراج، 47 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر؛ حسن محمد صديق، 60 سنة، اشتباه كسر بالحوض والساق اليسرى؛ حسام مصطفى شعبان، 31 سنة، اشتباه كسر بالساقين والفقرات القطنية؛ نصر عبد الله عوض، 60 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى وكدمات بعموم الجسم؛ أحمد محمد عايش، 26 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات بعموم الجسم".

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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