بالصور.. محافظ أسوان يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز

أسوان – إيهاب عمران:

شدد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على تكثيف جهود الحملات التموينية المفاجئة على الأسواق والمخابز البلدية، وكافة الأنشطة التجارية من خلال لجان المرور بمديرية التموين، والإدارات الفرعية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، للإطمئنان على سلامة وصلاحية السلع الأساسية والاستهلاكية وطرحها بأسعار مخفضة، مع الالتزام بإنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية.

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم وكيل وزارة التموين، أن اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية.

وأسفرت الجهود عن تحرير 532 محضر للمخالفين فى مجال الأسوان والمخابز البلدية، تضمنت تحرير 215 محضر جنح ضد مخالفين فى مجال الأسواق منها محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادة صحية، أو عدم وجود ترخيص وحيازة سلع منتهية الصلاحية أو محاضر تجميع دقيق، أو تجميع مواد بترولية، ومحاضر لبيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر أو محاضر غش تجارى، كما جرى ضبط ٢٠٠٠ لتر مواد بترولية، و ٤ أسطوانات بوتاجاز منزلية ، فضلاً عن كمية من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمعلبات، وعدد ١٧ شيكارة دقيق مخابز، وتم ضبط سكر ناقص الوزن كمية ٨٦٠٠ كيلو، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وشملت المضبوطات تحرير 317 مخالفة ضد المخابز البلدية، منها مخالفات لعدم وجود قائمة أو سجل أو نقص وزن أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفات توقف عن الإنتاج بدون عذر أو تصرف فى جزء من حصة الدقيق.