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تحولت لأشلاء.. مصرع سيدة سقطت من قطار بالمنوفية

03:17 م السبت 30 نوفمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم السبت، في المنطقة بين قريتي شنوان والحامول بمحافظة المنوفية عقب سقوطها من قطار "طنطا- القاهرة"، وتحول جسدها إلى أشلاء.

وأبلغ الأهالي عن الحادث، ووصلت سيارة إسعاف بمرافقة رجال الشرطة ونقل جثمانها إلى مستشفى منوف العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع سيدة محافظة المنوفية سيارة إسعاف رجال الشرطة مستشفى منوف العام النيابة العامة
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