لما الشتا يدق البيبان.. 20 صورة للأمطار المفاجئة بالإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسيارات ومعدات لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار من شوارع المدينة الساحلية، وذلك دون تأثير على حركة المرور والملاحة البحرية.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ والاستعداد بالشركة ونشر سيارات شفط بالشوارع للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار.

وأشار إلى إيقاف الإجازات والراحات وتكثيف أعمال التطهير بكافة مكونات الشبكة والتي تضم "الشنايش، المطابق، وبيارات محطات الرفع والمعالجة"، وذلك بمجرد تلقي بيان الأرصاد الجوية.

كانت أحياء الإسكندرية، شهدت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما لم تؤثر الأمطار على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شمال البلاد وانخفاض في درجات الحرارة، وتقدم السحب الركامية مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.