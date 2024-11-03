150 جنيهًا للكرتونة.. 346 منفذًا لبيع البيض بأسعار مخفضة في الإسكندرية| تعرف عليها

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وفرت محافظة الإسكندرية، كرتونة بيض المائدة "المزارع" بسعر موحد يبلغ 150 جنيهًا فقط، وذلك في إطار التنسيق بين المحافظة وعدد من كبرى السلاسل والمحلات والمنافذ التجارية والحكومية.

وبحسب المحافظة تتوفر كرتونة البيض بالسعر الموحد في جميع فروع السلاسل التجارية الخاصة الشهيرة، والتي يبلغ عددها 95 فرعًا، موزعة على مختلف أحياء الإسكندرية.

وأوضح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أنه جري طرح البيض بنفس الأسعار بحوالي 200 مجمعًا استهلاكيًا و51 منفذًا تابعة لأمان، بالإضافة إلى منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومديرية الزراعة.

وأضاف المحافظ أن الدولة حريصة على توفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، وتحسين جودة الحياة.