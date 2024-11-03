بسبب الأطفال والجيرة.. إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

كتب- محمد فتحي:

نشبت قبل قليل، مشاجرة في مركز شرطة البلينا التابع لمديرية أمن سوهاج، بين طرفين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في سوهاج، بلاغًا يُفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز، نتج عنها إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، نقلوا إلى المستشفى.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، إذ تبين من التحريات التي أجرها رجال البحث الجنائي بوجود مشاجرة بين "فيصل. ا.ح. ع"، 34 عاما، "طرف أول" ويعمل سائق مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وشقيقه "هشام" 19 عاما، عامل مصابا بطلقين ناريين بالذراع والفخذ الأيسر"، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وبين "ماضي. ع. ح. م"، 32 عاما، "طرف ثان"، مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيسر، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد، ونجل عمه "عبد الحميد. ص. ح. م"، 62 عاما، سائق، الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول السلاح المستخدم، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، إذ تبادلا الاتهامات بتعدي كلا منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، مما نجم عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.