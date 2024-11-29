ضبط 5 أطنان مواد غذائية فاسدة في حملات بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن استمرار حملات التفتيش اليومية على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية في مختلف أنحاء المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات لضمان سلامة المواطنين.

وقال المحافظ إنه تم ضبط أكثر من 5 أطنان من الأعلاف، واللحوم، والعصائر، والمواد الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية. وأكد أنه تم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأشار مرزوق إلى أن الحملات التموينية ستظل مستمرة، وأنه لن يتهاون في مكافحة الفساد خاصة في أسواق ومحلات بيع السلع الغذائية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الجهود لضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري.

جاء ذلك بعد اطلاع محافظ الدقهلية على التقرير المقدم من الدكتور علي حسن، مدير مديرية التموين بالمحافظة، والذي أشار إلى أن الحملات التي تم تنفيذها تحت إشراف ومتابعة محمد زغلول، مدير عام إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات.

وأوضح التقرير أنه تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة، منها 3 طن أعلاف، و1 طن دقيق، و288 كيلو لحوم، وأكثر من 18 ألف علبة عصير، بالإضافة إلى 850 لتر من السولار والبنزين، و1000 لتر من المنظفات، و30 شيكارة نخالة، كما تم تحرير 252 مخالفة خلال ثلاثة أيام، تم إحالتها للنيابة العامة.

وتنوعت المخالفات بين تجميع بطاقات ومبيعات وهمية، وتلوث أدوات العجين، وتصرف في الدقيق، وعدم النظافة في المخابز، فضلًا عن عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.