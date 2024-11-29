بالصور- غلق وتشميع مخزنين أدوية دون ترخيص في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة عن استمرار شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لإحكام الرقابة على أسواق تداول الأدوية الطبية واستهداف المتلاعبين في أسعار الأدوية وحجبها داخل المخازن بغرض تعطيش السوق لرفع أسعارها.

وأكد "أبو ليمون" نجاح مباحث تموين المنوفية بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية من إستهداف مخزنين غير مرخصين بشبين الكوم، وتمكنت من ضبط 4 آلاف و860 عبوة دوائية ومضادات حيوية غير متوافرة بالأسواق بالإضافة إلى ضبـط 223 ألف و700 مستلزمات طبية، وألف و505 عبوة محاليل طبية، والتحفظ على 3 آلاف و200 عبوة دواء منتهية الصلاحية، فضلاً عن إغلاق وتشميع المخزنين وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية والصيدليات ومخازن الأدوية بمراكز ومدن المحافظة لإحكام الرقابة ومنع الممارسات الاحتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.