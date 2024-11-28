جامعة بنها الأهلية تعلن أسماء رؤساء اتحاد الطلاب ونوابهم

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها الأهلية أسماء رؤساء اتحاد طلاب الجامعة ونوابهم للعام الجامعي 2024/2025، والتي أُقيمت تحت رعاية الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وبإشراف الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وذلك في إطار تعزيز الدور القيادي للطلاب وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة الجامعية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الطالب محمد حسان قوشتي بكلية الطب البشري رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة والطالب مارك ناجي بكلية الاقتصاد نائب رئيس الاتحاد.

من جانبه قدم الدكتور تامر سمير، التهنئة لاتحاد طلاب الجامعة الفائز فى الانتخابات، مشيدا بالروح الإيجابية التي أظهرها الطلاب، والتنظيم المميز الذي يعكس حرص الجامعة على إنجاح هذا الحدث الديمقراطي.

وأكد سمير، حرص الجامعة على تعزيز قيم الديمقراطية ، مشيرا إلى أن انتخابات الاتحادات الطلابية تهدف إلى تمكين الطلاب من تطوير مهاراتهم القيادية وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع الجامعي وخارجه، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القادة الشباب.

من جانبه شدد الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية على دور اتحاد الطلاب كجسر تواصل بين الإدارة والطلاب، مضيفا أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمجلس المنتخب لتحقيق تطلعات الطلاب والمساهمة في إثراء الأنشطة الأكاديمية والطلابية.

يذكر أن الانتخابات الطلابية قد أسفرت عن فوز كل من : كلية علاج طبيعي كاراس بهجت عدلي عوض أمين لجنة الأسر العليا ، كلية طب البيطري - نور الدين نبيل أمين مساعد لجنة الأسر العليا، كلية الهندسة - مايا أحمد السيد محمد أمين اللجنة الفنية العليا، طب بشري - الاء عبد الشكور أحمد أمين مساعد اللجنة الفنية العليا، كلية اقتصاد - محمد راتب سعدي أمين اللجنة الرياضية العليا ، كلية الهندسة - توني طارق موريس أمين مساعد اللجنة الرياضية العليا ، كلية الهندسة - محمد عبد المجيد محمد أمين اللجنة الثقافية العليا، كلية علوم الحاسب، تقى محمد فاروق جاد الكريم امين مساعد اللجنة الثقافية العليا، طب أسنان - أبانوب باسم يعقوب امين لجنة الجوالة والخدمة العامة العليا، كلية علاج طبيعي - نداء سامي لبيب أمين مساعد لجنة الجوالة العليا، كلية الهندسة - أحمد ضياء الدين عبد العزيز أمين اللجنة الاجتماعية العليا ، كلية علوم الحاسب - روان سيد محمد أمين مساعد اللجنة الاجتماعية العليا ، كلية الهندسة - كارين سامح عبد الله أمين اللجنة العلمية العليا ، كلية علاج طبيعي - محمود فكري أحمد أمين مساعد اللجنة العلمية العليا.