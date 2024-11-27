في وسط الشارع.. مقتل بائعة خضار على يد طليقها بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة عزبة الرمل بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، جريمة قتل راحت ضحيتها بائعة خضار على يد طليقها طعنًا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وبالعرض على اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وسقوط ربة منزل جثة هامدة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة، حدوث مشاجرة بين المتهم وطليقته المجني عليها وتدعى"أصالة.أ" تعمل بائعة خضار، أثناء عملها بالسوق، بسبب خلافات بينهما، قام الأول بطعنها بسلاح أبيض "سكين" في وسط الشارع، مما أودى بحياتها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.