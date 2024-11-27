خيانة الأعمام وخداع الأحباء.. مأساة "سلسبيل" مع 4 ذئاب بالوادي الجديد

أسيوط ـ محمود عجمي:

في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ولدت طفلة صغيرة تدعى سلسبيل، كانت حياتها مليئة بالتحديات منذ البداية، حيث تسببت الخلافات الأسرية في انفصال والديها، وتركت الأم ابنتها الصغيرة في منزل جدتها لأبيها، بينما كان والدها يقضي عقوبته في السجن.

بدلاً من أن يكون أعمامها حصن أمانها، تحولوا إلى مصدر خوف ورعب لها، مما جعل حياتها جحيماً، في ظل هذه الظروف الصعبة، تعرفت سلسبيل على شاب عبر تطبيق فيسبوك وعندما تقدم لخطبتها، لم تتردد في الموافقة، معتقدة أنه سيكون طوق نجاتها؛ ولكن بعد فترة قصيرة، طلب منها إقامة علاقة زوجية ووعدها بالزواج، وسلمت له جسدها مرتين، لكنه هرب وتخلى عنها بحجة رفض أسرته الزواج منها.

عادت سلسبيل إلى منزل جدتها وهي تبكي، محطمة القلب بعد أن فقدت شرفها وتخلى عنها خطيبها، وفي ظل حالتها النفسية السيئة، استغل شاب آخر ضعفها وأوهمها بحبه ورغبته في الزواج منها وقررت الهرب معه، وعندما نزلت من منزل جدتها وجدته بصحبة شخص آخر، واصطحباها إلى شقة، حيث وجدت شخصين آخرين في انتظارهم، وأقام الأربعة علاقة غير شرعية معها برغبتها ورضاها.

في الوقت ذاته، تقدمت عمتها ببلاغ إلى قسم شرطة الخارجة بترك سلسبيل المنزل مع شخص يدعى محمد بعد ذلك، اتصل بها شخص آخر وأخبرها أنه سيعيدها إلى المنزل. وفي اليوم التالي، حضرت دراجة نارية وأخذت سلسبيل إلى مكان غير معلوم.

توصلت تحريات الشرطة إلى أن سلسبيل خرجت من المنزل برغبتها مع المتهم أحمد إلى شقة سكنية حيث أقام معها علاقة زوجية.

وأمام النيابة، اعترفت سلسبيل بأنها هربت بسبب تعدي أعمامها عليها بالضرب والتهديد والتعدي الجنسي، وتعرفت على باقي المتهمين يوم هروبها وأقاموا معها علاقة جنسية، واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة عند مواجهتهم بأقوال المجني عليها.

وأحال المستشار محمد عبد الموجود المحام العام لنيابات الوادي الجديد الكلية كلا من "أحمد. ص. ع" 22 عاما، و"الحسيني. أ. س" 25 عاما، و"محمد. م. ح"، 19 عاما، محبوسين، و"أحمد. ي" هارب، إلى محكمة الجنايات لقيامهم بهـ ـتك عرض "سلسبيل. ج. م"، كونها دون الثامنة عشر من عمرها برضاها بغير قوة أو تهديد بأن قاموا بمعاشرتها معاشرة الأزواج .

وعاقبت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات أسيوط ، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين الرئيس بالمحكمة و مصطفى محمد رشاد نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عليان جامع ، المتهمين الـ 4 بالحبس عامين مع الشغل.