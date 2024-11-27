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مصرع شاب وطفل أسفل عجلات قطارين في بني سويف

11:38 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

دهس قطار ارشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شاب وطفل مصرعهما، أسفل عجلات القطار في حادثين منفصلين في نطاق مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، صباح اليوم الأربعاء.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باصطدام القطار بطفل أمام مزلقان عزبة سعد الدين بالواسطى، واصطدامه بشاب أمام مزلقان الشادر بمدينة الواسطى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين مصرع يوسف سامي فتحي، 4 أعوام، و عمر ياسر سعد 15 عامًا، أثناء عبورهما من مكان غير مخصص لعبور المشاة

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.

مصرع شاب وطفل بني سويف مديرية أمن بني سويف
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