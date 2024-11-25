إجراء 1750 عملية جراحية مجانية بالمنيا ضمن قوائم الانتظار

المنيا ـ جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، إجراء 1750 عملية جراحية مجانية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار خلال شهر أكتوبر الماضي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي بمشاركة 21 مستشفى بالمحافظة، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" .

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن العمليات تضمنت إجراء 93 عملية جراحة أورام ، 64 جراحة عظام .

كما جرى إجراء 1002 جراحة عيون، 141 جراحة مخ وأعصاب، 20 جراحة أوعية دموية، 3 قسطرة مخية، 392 قسطرة قلبية، 35 قلب مفتوح .