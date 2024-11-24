تحذيرات الأرصاد تدفع أسيوط لتفعيل غرف الطوارئ

أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات المختلفة بالمحافظة، استجابة لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن انخفاض درجات الحرارة بما يتراوح بين 4 و5 درجات، مع نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال، واحتمالية سقوط أمطار على محافظات شمال الصعيد.

وجه المحافظ بتفعيل غرفة الأزمات المركزية وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات، لمتابعة حالة الطقس وأية تغييرات مناخية، وتلقي البلاغات، واتخاذ التدابير الفورية لمواجهة أي طارئ.

كما أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، بما يشمل مراجعة جاهزية المركبات والمعدات المخصصة لإدارة الأزمات، ورفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات الصحية، وضمان جاهزية سيارات الإسعاف.

وشدد المحافظ على ضرورة قيام إدارة المرور وهيئة الطرق باتخاذ تدابير لضمان سلامة المواطنين على الطرق السريعة والفرعية، ومواجهة أية تداعيات محتملة نتيجة للتغيرات الجوية.