أسرة طالبة تمريض المنوفية تكشف كواليس الحادث المؤلم - فيديو

المنوفية- أحمد الباهى:

كشف المهندس محمد بكر، شقيق والدة طالبة تمريض المنوفية "منار خالد محمد أبو عابدة"، ضحية حادث غرق ترعة القاصد، عن تفاصيل وفاتها، لافتا إلى أن سيارة الأجرة التي استقلتها برفقة زملائها وعدد من أبناء قرية جنزور صباح الخميس الماضي، انقلبت بعد اختلال عجلة القيادة، أثناء توجهها لكلية التمريض بشبين الكوم.

وأشار "بكر" إلى انقلاب السيارة 3 مرات وانزلاقها في مياه ترعة القاصد على مسافة 5 أمتار وغرقها، وأمكن خروج جميع الحالات عدا "منار"، حيث تعرضت للغرق، وذكر أنه لم يصدق إلا عندما ذهب للمستشفى وشاهد جثمانها "كانت والله مبتسمة، هي شهيدة بإذن الله، عاشت ملتزمة بالصلاة متفوق طوال مراحل الدراسة ودائما درجة امتياز في كلية التمريض".

وأضاف أحمد الششتاوي، خطيب منار، أن آخر مكالمة بينهما كانت قبل الحادث مباشرة، أيقظته من نومه واطمأن عليها، وتابع: "عرفت بالحادث من والدي، ولما اتصلت عليها لقيت موبايلها مقفول، وعمرها ما كانت بتقفله، كنت بجهز للفرح والسفر، لأنها طلبت مني نلغي الفرح وتكاليفه ونسافر نعمل عمرة أحسن، قالتلي هسافر معاك بالفستان الأبيض بس للأسف اتزفت بالكفن الأبيض".

وكانت "منار خالد محمد أبو عابدة" 22 عامًا، قد تعرضت لحادث مأساوي صباح الخميس، أثناء استقلالها سيارة أجرة من قريتها جنزور إلى شبين الكوم في إتجاه كلية التمريض، إذ سقطة السيارة في ترعة القاصد أمام قرية كفر جنزور، مما أسفر عن وفاتها وإصابة 7 آخرين.

وتوجه محافظ المنوفية والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث وشهد أعمال انتشال السيارة ونقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومعهد الكبد، فيما ألقت الشرطة القبض على السائق للتحقيق معه والوقوف على أبعاد وظروف الحادث.

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