ننشر أسماء وعناوين أماكن بيع كراسة شروط سكن لكل المصريين فى المحافظات

محافظات - مصراوي:

ينشر "مصراوي" قائمة بأسماء وعناوين مكاتب البريد التي يتوفر بها كراسات شروط مشروع الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين المرحلة 5".

تضم القائمة 358 مكتبًا بريدًا على مستوى محافظات: ( سوهاج - قنا -الأقصر- أسوان- الفيوم- المنيا- أسيوط- بني سويف- الإسكندرية- البحيرة - مطروح- القليوبية- القاهرة - الجيزة - المنوفية- الشرقية- الإسماعيلية- جنوب سينا - شمال سيناء).

وبرنامج "سكن لكل المصريين"، هو مبادرة حكومية تهدف إلى توفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر، وحاليًا، يتم طرح المرحلة الخامسة من البرنامج، والتي تشمل وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري وأخرى تحت الإنشاء.

وتتضمن المرحلة الحالية 78730 وحدة سكنية، منها وحدات بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، ويتم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم، مع توفير تسهيلات خاصة لهم.

وعن شروط التقديم يجب أن يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمقدمي الطلبات 3500 جنيه، وألا يزيد عن 15000 جنيه للأسرة و12000 جنيه للفرد.

ويمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات حيث تم تخصيص 358 مكتب بريد على مستوى الجمهورية لتوزيع الكراسات، ويتم ملء استمارة الحجز المرفقة مع الكراسة وإرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة إثبات الدخل وشهادات الحالة الاجتماعية.