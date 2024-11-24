الأم لم تنتبه لسقوطها.. وفاة طفلة 18 شهرًا غرقًا في ترعة بالمنيا أثناء غسل والدتها للأواني

المنيا - جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها، إثر سقوطها فى ترعة بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا، أثناء تواجدها بجوار والدتها التى كانت تغسل الأواني في مياه الترعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع طفلة تبلغ من العمر عام ونصف في إحدى الترع، ووفاتها في الحال.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع "ف.م" 18 شهرًا، غرقًا في ترعة القرية، وذلك أثناء وقوفها بجوار والدتها لغسل الأواني، فسقطت في المياه ولم تنتبه والدتها.

جرى نقل الطفلة إلى مشرحة مستشفى أبو قرقاص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.