ولع بسبب سلك مواعين.. السيطرة على حريق بأحد محال الغربية

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت قوات الحماية المدنية في مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق محدود داخل أحد المحال التجارية الصغيرة، دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة مديرية أمن الغربية تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بمركز ومدينة زفتي، باندلاع حريق داخل أحد المحال.

انتقلت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتبين نشوب الحريق بسبب لهو الأطفال بسلك الألومنيوم "سلك مواعين"، وتمت السيطرة على الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.