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بسبب عملة أجنبية مزورة.. القبض على المتهمين باختطاف مقاول في كفر الشيخ

07:11 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

المتهمين أرشيفية

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقى رجال مباحث قسم شرطة بندر دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القبض على 5 أشخاص متهمين باستدراج مقاول للتعدي عليه، وتقييده بحبل في إحدى الشقق ببرج سكني تحت الإنشاء، بسبب خلافات مالية بينهم.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد خيري نصار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بتلقي قسم شرطة بندر دسوق بلاغًا من الأهالي بعثورهم على شخص مقيد اليدين والقدمين بحبل، ووجود لاصق على فمه، بإحدى الشقق السكنية في برج تحت الإنشاء في نطاق مدينة دسوق.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة محل البلاغ وتبين أن الشخص المقيد يدعى "أ.ع" 50 عامًا، مقاول معدات ثقيلة، مقيم في محافظة الإسكندرية، وبسؤاله اتهم 5 أشخاص باستدراجه من محافظة الإسكندرية محل إقامته إلى مدينة دسوق واصطحابه إلى الشقة التي استدرجوه فيها.

وتبين من التحقيقات الأولية أن 5 أشخاص استدرجوا المجني عليه إلى مدينة دسوق نظرًا لارتباطه معهم بصداقة، ورافقوه إلى شقة سكنية في برج تحت الإنشاء بمدينة دسوق، وقيدوه بالحبال وتعدوا عليه بالضرب، بسبب خلافات مالية بينهم.

توصلت التحريات إلى المتهمين وهم كل من "م.ر" 33 عامًا، حداد، و"أ.ر" 24 عامًا، صاحب محل بقالة، و"م.ا" 30 عامًا، طباخ، و"ن.م" 45 عامًا، تاجر أسماك، و"س.ع" 37 عامًا، عامل.

ألقي القبض على المتهمين الخمسة، وبحوزة أحدهم مبلغ 1700 دولار أمريكي، وبحوزة آخر الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبمواجهتهم بالاتهامات الموجهة إليهم من قبل المجني عليه أقروا بصحتها بسبب مغافلته إياهم بتغييره عملة أجنبية مزورة لهم.

حُرر بذلك المحضر رقم 5201 لسنة 2024 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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